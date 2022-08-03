Продолжение одной из первых игр для смартфонов выйдет эксклюзивно на iPhone

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Продолжение одной из первых игр для смартфонов выйдет эксклюзивно на iPhoneИ не совсем ясно, стоит ли ждать релиза на Android
В далёком 2011 году состоялся релиз одной из первых культовых игр для смартфонов — Jetpack Joyride. И вот, спустя более 10 лет, готовится релиз её сиквела. Эксклюзивно для платформы Apple.
Сообщается, что игр станет частью подписки Apple Arcade, которая на данный момент недоступна за пределами экосистемы яблочной компании.
При этом если первая часть Jetpack Joyride бесплатна и сыграть в неё можно просто скачав, то за доступ к сиквелу придётся заплатить — цена подписки Apple составляет 199 рублей в месяц.
Напомним, что разработкой игры занималась команда Halfbrick. Ещё одним легендарным проектом компании является Fruit Ninja — игра, в которой вам надо пальцем разрезать появляющиеся фрукты и избегать внезапно возникающих бомб.