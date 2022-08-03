Продолжение одной из первых игр для смартфонов выйдет эксклюзивно на iPhone

И не совсем ясно, стоит ли ждать релиза на Android

В далёком 2011 году состоялся релиз одной из первых культовых игр для смартфонов — Jetpack Joyride. И вот, спустя более 10 лет, готовится релиз её сиквела. Эксклюзивно для платформы Apple.