Продолжение одной из самых популярных игр для PS4 выйдет раньше, чем предполагалось

Так, бывший главный редактор американского игрового издания Game Informer Имран Хан рассказал во время подкаста Kinda Funny буквально следующее: ”Я слишком много знаю о Marvel's Spider-Man 2, поэтому не могу слишком много рассказывать. Я думаю, что Spider-Man 2 выйдет раньше, чем мы думаем”. Не забыл он упомянуть и сроки, в рамках которых игра должна появиться — рождество 2021 года. Учитывая тот факт, что в рождественские праздники 2020 года ожидается официальный запуск PlayStation 5, вполне вероятно, что именно новая игра про Человека-Паука станет тем самым продуктом, который заставит игроков по всему миру побежать за новой консолью от Sony.

А вообще, уже сейчас можно примерно представить линейку игр, которые будут “продвигать” PlayStation 5. В нее однозначно войдут такие тайтлы как God of War 2, Horizon: Zero Dawn 2 и, вполне вероятно, новая часть похождений Нейтана Дрейка, несмотря на то, что сами авторы назвали Uncharted 4 последней игрой в серии.