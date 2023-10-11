Продолжит ли Sony выпускать «толстые» PS5 после выхода PS5 Slim

19:59, 11 октября 2023
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Продолжит ли Sony выпускать «толстые» PS5 после выхода PS5 SlimСтала известна судьба старушки
Накануне Sony представила публике более компактную версию своей популярной игровой консоли — PlayStation 5.
Несмотря на ожидания, компания не дала официальную прописку «Slim» к названию новой модели.
Причина этого стала ясна: новая более стройная версия консоли не будет дополнением к ассортименту, а полностью заменит прежний, более громоздкий вариант.
Это означает, что Sony прекращает производство старых моделей PS5, делая их потенциальным раритетом на рынке.
Следует отметить, что анонс новой PS5 совпал с увеличением цены на digital-версию девайса: теперь она будет стоить $450 вместо прежних $400. К тому же вертикальная подставка больше не входит в комплект — её придется приобретать отдельно за $30.