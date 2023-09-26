Продюсер группы «На-На» Алибасов подал в суд на М.Видео за тормоза в World of Tanks

Причина конфликта кроется в приобретённом игровом ноутбуке стоимостью 200 тыс рублей, который, по словам Алибасова, «не тянул даже танчики» в популярной игре World of Tanks.

Помощница продюсера, Елена, рассказала, что после травмы позвоночника Бари Каримовичу был куплен данный ноутбук, чтобы он мог комфортно проводить время, не напрягая спину.

Однако в процессе игры возникали проблемы: деревья в игре «уплывали», снаряды не долетали до цели. Несмотря на несколько попыток ремонта по гарантии, проблема так и не была устранена.

Елена подчеркнула, что ситуация стала принципиальной для Алибасова. Он решил действовать «как обычный гражданин», настаивая на работе суда.

Помощница выразила недовольство тем, что суд в первый раз отклонил их заявление, предложив договориться досудебно. Теперь дело находится на рассмотрении, и сторона Алибасова настаивает на возврате средств за неработающий ноутбук.