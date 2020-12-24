Продюсер хардкорных эксклюзивов Sony уходит из компании

Сам игродел при этом заявил, что не намерен уходить из игровой индустрии, передаёт Gematsu. Он лишь планирует покинуть японское подразделение Sony и начать разработку новой игры в стенах собственной компании. При этом Торияма не стал уточнять, что стало причиной его ухода из японской корпорации.

Напомним, что помимо известных хардкорных игровых проектов, за продюсером числятся Astrobot: Rescue Mission, Déraciné, Soul Sacrifice и Soul Sacrifice Delta. Будет ли новая игра как-то связана с предыдущими работами — пока неизвестно.