Проект «идеальной консоли» SuperSega от независимых разработчиков потерпел крах

В июне 2024 года Мартин представил SuperSega как «революционную универсальную консоль», использующую технологию Xilinx UltraScale+ FPGA для эмуляции культовых консолей Sega, включая Master System, Mega Drive, Saturn и Dreamcast. Потенциальным пользователям была обещана идеальная пиксельная точность и безупречная совместимость, но вскоре возникли сомнения.

В ранних демонстрациях были обнаружены неполадки на печатных платах, сбои со звуком и игровой процесс, который, по-видимому, был программной эмуляцией на ПК. Критики, в том числе конкурирующая ретро-компания Analogue, указывали на эти проблемы, но Мартин отверг их и попросил увеличить финансирование.

Sega высказала опасения по поводу торговой марки, и проект столкнулся с дальнейшими трудностями из-за проблем с госпитализацией, переговоров и продажи Мартином своего Lamborghini, чтобы вернуть деньги спонсорам, которые начали требовать резулультат. В декабре 2025 года Мартин объявил об отмене проекта, заявив: «Больше не будет ни видео, ни новостей, если только его не возродят, что практически невозможно».