Профессор информатики вычислил алгоритм компьютерной игры и стал мировым чемпионом

В популярном космическом симуляторе профессор пытался оптимизировать маршрут в 22 тысячи световых лет: от системы Sol, расположенной на Земле до наиболее отдаленной человеческой колонии системы Colonia. В конечном итоге Хэмлен разработал уникальную версию алгоритма, которая реализовала карту галактики в виде ориентированного графа. Благодаря этому преподавателю удалось определить самый оптимальный путь, которым он впоследствии и побил мировой рекорд.

“Я подумал, что было бы интересно посмотреть, насколько хорошо я смогу использовать науку для решения данной задачи. Загрузив данные звездной карты я написал компьютерный код для поиска оптимальных траекторий полета, а затем пролетел маршрут, который он обнаружил”, - поделился преподаватель информатики.

Сообщается, что на разработку кода было потрачено порядка четырех часов. С помощью нового алгоритма профессору удалось достичь конечной точки за 1 час 38 минут и 11 секунд, что позволило побить предыдущий рекорд более чем на 12 минут.