Производитель игровых аксессуаров Razer выпустил бритву совместно с Gilette

В этот раз компания решила объединить усилия с известным брендом Gilette и выпустила бритвенный станок. Этот уникальный продукт выполнен в характерной для Razer зелёной расцветке, которая стала визитной карточкой бренда.

Интересно, что идея создания бритвенного станка возникла после шутки, опубликованной компанией 1 апреля. Тогда Razer «представила» компьютерную мышь со встроенной бритвой.

Реакции публики не пришлось долго ждать и вот результат — настоящая бритва GilletteLabs X Razer. Она оснащена пятью сменными лезвиями, магнитным держателем и стильным футляром для хранения.

Приобрести новинку можно будет за $40 или около 3700 рублей по текущему курсу. Несомненно, такой необычный продукт привлечет внимание многих поклонников бренда.