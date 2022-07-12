Производитель игровых смартфонов Nubia представил киберспортивные клавиатуру и мышь

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Производитель игровых смартфонов Nubia представил киберспортивные клавиатуру и мышьНеожиданный анонс
Компания Nubia, известная своими игровыми смартфонами, решила выпустить геймерские аксессуары для персональных компьютеров.
Новинки две — клавиатура Red Magic Keyboard и мышь Red Magic Mouse. Оба устройства можно подключить к ПК и по кабелю, и по беспроводному каналу.
Red Magic Keyboard представляет из себя полноформатную механическую клавиатуру с блоком цифровых кнопок. Также в него встроены дисплей и регулятор громкости. Разумеется, есть в устройстве и RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн оттенков.
Что же до мыши Red Magic Mouse, то в её основу лёг сенсор Pixart PAW3395. Его разрешение составляет от 50 до 26 000 DPI, благодаря чему точность в играх должна быть на крайне высоком уровне.
Отметим, что ранее в Сети ходили слухи о ещё одном игровом девайсе от Nubia — геймерском мониторе Mini LED. По итогу компания и вправду представила его.