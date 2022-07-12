Производитель игровых смартфонов Nubia представил киберспортивные клавиатуру и мышь

Новинки две — клавиатура Red Magic Keyboard и мышь Red Magic Mouse. Оба устройства можно подключить к ПК и по кабелю, и по беспроводному каналу.

Red Magic Keyboard представляет из себя полноформатную механическую клавиатуру с блоком цифровых кнопок. Также в него встроены дисплей и регулятор громкости. Разумеется, есть в устройстве и RGB-подсветка с поддержкой 16,8 млн оттенков.