Производитель компьютеров предлагает вакансию геймера с зарплатой 3 млн рублей в год

Известно, что компания OPSYS производит кастомные компьютеры. Сотрудника на вакансию руководителя в отдел “пользовательского опыта” будут выбирать на конкурсной основе. В обязанности геймера будет входить лишь игра в тайтлы на компьютере OPSYS. В год компания предлагает зарплату 30 000 фунтов стерлингов, что в переводе составляет примерно 3 млн рублей.

Компания отмечает, что ищет геймера-одиночку, то есть работать с напарником - запрещается. Узнать, что необходимо для подачи на рассмотрение своей кандидатуры можно по этой ссылке.