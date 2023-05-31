Производитель процессоров Snapdragon начал уговаривать Nintendo и Sony выпустить новые карманные консоли

Производитель процессоров Snapdragon начал уговаривать Nintendo и Sony выпустить новые карманные консолиА может и предложить собственные услуги
Компания Qualcomm начала переговоры с Nintendo и Sony о разработке новых портативных игровых консолей.
Вице-президент Qualcomm, Алекс Катузиан, подтвердил факт обсуждения, но не раскрыл каких-либо подробностей.
Предполагается, что компания может предложить свои процессоры в качестве аппаратной основы для консолей либо же сама взять на себя разработку консоли на базе собственного «железа».
При этом переговоры с Sony и вовсе могут касаться оптимизации игр под ARM. Детали обсуждений пока неизвестны, но уже сейчас понятно, что конкуренция на рынке портативного гейминга может быть выгодна для конечного потребителя.
Напомним, что представленная в 2021 году и вышедшая в 2022-м Steam Deck произвела фурор в геймерском сообществе. Устройство уже продалось более 1 млн единиц и пробудила целый ряд подражателей. В том числе анонсированный недавно Asus ROG Ally.