Производитель процессоров Snapdragon начал уговаривать Nintendo и Sony выпустить новые карманные консоли

Вице-президент Qualcomm, Алекс Катузиан, подтвердил факт обсуждения, но не раскрыл каких-либо подробностей.

Предполагается, что компания может предложить свои процессоры в качестве аппаратной основы для консолей либо же сама взять на себя разработку консоли на базе собственного «железа».

При этом переговоры с Sony и вовсе могут касаться оптимизации игр под ARM. Детали обсуждений пока неизвестны, но уже сейчас понятно, что конкуренция на рынке портативного гейминга может быть выгодна для конечного потребителя.

Напомним, что представленная в 2021 году и вышедшая в 2022-м Steam Deck произвела фурор в геймерском сообществе. Устройство уже продалось более 1 млн единиц и пробудила целый ряд подражателей. В том числе анонсированный недавно Asus ROG Ally.