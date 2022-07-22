Производители игровых консолей рассказали, как защитить устройства в жару

Причиной таких инструкций стала рекордная жара, достигающая 35 градусов тепла и выше. Разработчики Nintendo Switch предупредили пользователей, что консолью можно пользоваться при температуре от 5 до 35 градусов Цельсия, также необходимо избегать блокировки вентиляционных отверстий.

Разработчики Steam Deck написали подобный свод правил, также отметили важность соблюдения температурного режима — устройством нельзя пользоваться при температуре выше 35 градусов. В целом речь идёт о том, что в случае перегрева устройство может выключиться.

Отмечается, что раньше таких инструкций практически не было, но в свете глобального потепления такие документы могут стать обычной практикой.