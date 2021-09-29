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Производительность карманной игровой консоли Steam Deck протестировали в Cyberpunk 2077, DOOM и DOTA 2

Оказалось, что «малышка» очень даже бойкая
Уже через пару месяцев, в декабре 2021 года, первые владельцы начнут получать свои экземпляры первой портативной консоли от Valve — Steam Deck. Но уже сейчас часть разработчиков имеют доступ к устройству.
Производительность карманной игровой консоли Steam Deck протестировали в Cyberpunk 2077, DOOM и DOTA 2

Один из них решил протестировать девайс сразу в нескольких играх и рассказать, в каких из них при определённых условиях можно добиться показателя в 60 кадров в секунду, сообщает Tom’s Hardware.

Так, в Shadow of the Tomb Raider консоль от Valve, в среднем, выдавала 30 кадров в секунду. Причём речь идёт о «высочайших» настройках графики. Но после определённых манипуляций с соответствующими ползунками, разработчик добился показателя в 60 кадров в секунду (при неназванных настройках).

Второй на очереди была DOOM. В ней на «средних» настройках частота кадров колебалась в районе 60 в секунду, на более высоком графическом уровне показатель снижался в среднем до 46 кадров в секунду.

Производительность карманной игровой консоли Steam Deck протестировали в Cyberpunk 2077, DOOM и DOTA 2

DOTA 2 при активации самого требовательного режима показывал результат в 47 кадров в секунду. На самой «простой» графике производительность достигала стабильных 80 кадров.

Что же до Cyberpunk 2077, то тут Steam Deck на «высоких» настройках графики демонстрировал от 20 до 30 кадров в секунду. Тестировалась ли игра в иных «условиях» — неизвестно.