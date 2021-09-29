Производительность карманной игровой консоли Steam Deck протестировали в Cyberpunk 2077, DOOM и DOTA 2

Один из них решил протестировать девайс сразу в нескольких играх и рассказать, в каких из них при определённых условиях можно добиться показателя в 60 кадров в секунду, сообщает Tom’s Hardware.

Так, в Shadow of the Tomb Raider консоль от Valve, в среднем, выдавала 30 кадров в секунду. Причём речь идёт о «высочайших» настройках графики. Но после определённых манипуляций с соответствующими ползунками, разработчик добился показателя в 60 кадров в секунду (при неназванных настройках).

Второй на очереди была DOOM. В ней на «средних» настройках частота кадров колебалась в районе 60 в секунду, на более высоком графическом уровне показатель снижался в среднем до 46 кадров в секунду.