Производительность Nintendo Switch улучшили с помощью эмулятора... Switch

Опубликовано 25 марта 2024, 15:39
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Производительность Nintendo Switch улучшили с помощью эмулятора... SwitchЗвучит странно, но как есть
Невероятно, но факт: энтузиасту под ником Taki Udon удалось улучшить производительность Nintendo Switch... с помощью эмулятора Switch!
Он установил на взломанную консоль операционную систему Linux и запустил через нее эмулятор Yuzu. В качестве подопытного кролика выступила Minecraft, и результат превзошел все ожидания.
Что же произошло?
- Частота кадров: Minecraft работала заметно быстрее, чем на оригинальной Switch.
- Качество картинки: текстуры стали более чёткими, а изображение в целом – более плавным.
- Загрузка: текстуры подгружались быстрее, без задержек.
Секрет в том, что Linux позволяет «разогнать» процессор и видеочип Switch, задействовав частоты, недоступные в штатном режиме. Это даёт прирост производительности, которого не добиться на «чистой» консоли.
Но важно понимать, что на данный момент этот метод доступен только энтузиастам, умеющим «взламывать» Switch и работать с Linux. Но он показывает, что у консоли есть скрытый потенциал, который Nintendo не использует.