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Игры
Опубликовано 25 марта 2024, 15:39
1 мин.

Производительность Nintendo Switch улучшили с помощью эмулятора... Switch

Звучит странно, но как есть
Невероятно, но факт: энтузиасту под ником Taki Udon удалось улучшить производительность Nintendo Switch... с помощью эмулятора Switch!

Он установил на взломанную консоль операционную систему Linux и запустил через нее эмулятор Yuzu. В качестве подопытного кролика выступила Minecraft, и результат превзошел все ожидания.

Что же произошло?

  • Частота кадров: Minecraft работала заметно быстрее, чем на оригинальной Switch.
  • Качество картинки: текстуры стали более чёткими, а изображение в целом – более плавным.
  • Загрузка: текстуры подгружались быстрее, без задержек.

Секрет в том, что Linux позволяет «разогнать» процессор и видеочип Switch, задействовав частоты, недоступные в штатном режиме. Это даёт прирост производительности, которого не добиться на «чистой» консоли.

Но важно понимать, что на данный момент этот метод доступен только энтузиастам, умеющим «взламывать» Switch и работать с Linux. Но он показывает, что у консоли есть скрытый потенциал, который Nintendo не использует.

Источник:YouTube
Автор:Булат Кармак
Теги:
#Nintendo Switch
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#игры