Производительность Nintendo Switch улучшили с помощью эмулятора... Switch

Он установил на взломанную консоль операционную систему Linux и запустил через нее эмулятор Yuzu. В качестве подопытного кролика выступила Minecraft, и результат превзошел все ожидания.

Что же произошло?

Частота кадров: Minecraft работала заметно быстрее, чем на оригинальной Switch.

Качество картинки: текстуры стали более чёткими, а изображение в целом – более плавным.

Загрузка: текстуры подгружались быстрее, без задержек.

Секрет в том, что Linux позволяет «разогнать» процессор и видеочип Switch, задействовав частоты, недоступные в штатном режиме. Это даёт прирост производительности, которого не добиться на «чистой» консоли.

Но важно понимать, что на данный момент этот метод доступен только энтузиастам, умеющим «взламывать» Switch и работать с Linux. Но он показывает, что у консоли есть скрытый потенциал, который Nintendo не использует.