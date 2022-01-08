Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давности

Сравнивая сугубо технические характеристики, можно заметить, что Xbox Series S получил заметно более производительный CPU и скоростной SSD, чем у предшественника. В то же время у Xbox One X явно более мощный графический чип.

Последнее позволяет консоли без проблем справляться с играми в более высоком разрешении, вплоть до 4К.