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Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давности

Результаты получились в какой-то степени неожиданными
На YouTube-канале Digital Foundry появилось свежее видео, в котором специалисты сравнили между собой новенький Xbox Series S с его же прародителем — Xbox One X, вышедшим в 2017 году.
Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давности

Сравнивая сугубо технические характеристики, можно заметить, что Xbox Series S получил заметно более производительный CPU и скоростной SSD, чем у предшественника. В то же время у Xbox One X явно более мощный графический чип.

Последнее позволяет консоли без проблем справляться с играми в более высоком разрешении, вплоть до 4К.

Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давности

Но стоит признать, что Series S в среднем демонстрирует более стабильную частоту кадров без просадок. Особенно явно это становится в CPU-интенсивных играх, таких как Cyberpunk 2077.

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Самое интересное, что удалось показать тесту — это то, что качество графики в играх на Xbox Series S существенно уступает такой на One X.

Источник: YouTube / Digital Foundry
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