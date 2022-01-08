Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давности

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Производительность новенького Xbox Series S сравнили с Xbox One X 5-летней давностиРезультаты получились в какой-то степени неожиданными
На YouTube-канале Digital Foundry появилось свежее видео, в котором специалисты сравнили между собой новенький Xbox Series S с его же прародителем — Xbox One X, вышедшим в 2017 году.
Сравнивая сугубо технические характеристики, можно заметить, что Xbox Series S получил заметно более производительный CPU и скоростной SSD, чем у предшественника. В то же время у Xbox One X явно более мощный графический чип.
Последнее позволяет консоли без проблем справляться с играми в более высоком разрешении, вплоть до 4К.
Но стоит признать, что Series S в среднем демонстрирует более стабильную частоту кадров без просадок. Особенно явно это становится в CPU-интенсивных играх, таких как Cyberpunk 2077.
Самое интересное, что удалось показать тесту — это то, что качество графики в играх на Xbox Series S существенно уступает такой на One X.
Источник: YouTube / Digital Foundry