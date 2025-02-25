Проклятие Unreal Engine 5: даже самые свежие видеокарты RTX 50XX не могут победить проблемы игрового движка

По словам разработчика Massive Damage Брайана Химскерка, Unreal Engine 5 позволяет делать вещи, которые раньше были невозможны, но при этом требует запредельных мощностей.

В подкасте Broke Silicon он отметил, что в момент выхода движка его требования к «железу» уже опережали актуальные поколения видеокарт на две генерации.

На консолях PlayStation 5 и Xbox Series X/S ситуация лучше за счет оптимизированного железа и встроенных контроллеров ввода-вывода, которые разгружают систему.

На ПК же наблюдаются бутылочные горлышки при передаче данных, что ухудшает производительность. Химскер предположил, что только с выходом видеокарт RTX 60XX игры на Unreal Engine 5 начнут работать так, как задумано.

Epic Games признает проблему и работает над ее решением. Однако пока что многие из встроенных инструментов требуют вмешательства разработчиков, а проблемы с компиляцией шейдеров и загрузкой данных остаются актуальными