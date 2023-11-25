21:33, 25 ноября 2023
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Прошло всего два месяца и вот: Mortal Kombat 1 начали отдавать со скидкой 30%Не помогает даже введение нового персонажа
Разработчики игрового онлайн-проекта Mortal Kombat 1, стартовавшего всего два месяца назад, признались в проблемах с посещаемостью игры.
Даже на выходных в этой игре «заседает» на 40% меньше геймеров, чем в Mortal Kombat 11. При этом не лучшая ситуация и в отношении продажи продукта.
В Steam игра толком не продаётся. Поэтому разработчики признали, что вынуждены в Чёрную пятницу отдавать игру со скидкой 30%. По мнению игровых аналитиков, ситуация, действительно, не лучшая для столь крупного и нового проекта.
И ничем не помогло появление в проекте нового персонажа — Омни-Мена из анимационной ленты «Неуязвимый».