Прошло всего два месяца и вот: Mortal Kombat 1 начали отдавать со скидкой 30%

Даже на выходных в этой игре «заседает» на 40% меньше геймеров, чем в Mortal Kombat 11. При этом не лучшая ситуация и в отношении продажи продукта.

В Steam игра толком не продаётся. Поэтому разработчики признали, что вынуждены в Чёрную пятницу отдавать игру со скидкой 30%. По мнению игровых аналитиков, ситуация, действительно, не лучшая для столь крупного и нового проекта.

И ничем не помогло появление в проекте нового персонажа — Омни-Мена из анимационной ленты «Неуязвимый».