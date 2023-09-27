Прошлогодний PlayStation-эксклюзив Horizon Forbidden West анонсировали для ПК

Причём на компьютерах выйдет полная коллекция, включающая Horizon Forbidden West и дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores. В DLC игроки столкнутся с ещё более впечатляющими машинами, встретят новые племена и отправятся в опасное архипелаг Лос-Анджелеса.

Издание будет доступно за $59,99 и включит в себя множество дополнительных материалов, таких как цифровой саундтрек, цифровая художественная книга и многие другие игровые предметы.

При этом поклонники ПК смогут купить игру в Steam и Epic Games Store уже в начале 2024 года.

Отметим, что дополнение Horizon Forbidden West: Burning Shores так и не вышло на консоли PlayStation 4.