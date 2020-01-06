Простой уборщик сфотографировал новые PlayStation 5 и контроллер DualShock 5

Так, на популярном зарубежном интернет-портале Reddit появились свежие фотографии не только комплекта консоли PlayStation 5 для разработчиков, но и изображения контроллера нового устройства. Сделал их обычный работник клининговой компании, который убирался в одной из студий разработчиков игр для будущей консоли Sony. И судя по всему, новый DualShock 5 очень слабо будет отличаться от нынешнего поколения — разве что сенсорная панель увеличится в размерах. Но при этом важно понимать, что на опубликованных фотографиях отсутствуют какие-либо обозначения, что говорит о том, что вполне вероятно, что новинка еще изменится на пути к официальному анонсу и релизу.