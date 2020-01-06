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Простой уборщик сфотографировал новые PlayStation 5 и контроллер DualShock 5

А чего добился ты?
PlayStation 5 и его аксессуары — очень горячая тема для дискуссий, особенно накануне анонса, который ожидается уже завтра, 7 января, в 4:00 утра по Москве. По всей видимости, всем, в том числе и разработчикам игр, уже настолько наплевать на конфиденциальность, касающейся новинки от Sony, что доступ к устройству в итоге получил обычный работник клининговой компании.

Так, на популярном зарубежном интернет-портале Reddit появились свежие фотографии не только комплекта консоли PlayStation 5 для разработчиков, но и изображения контроллера нового устройства. Сделал их обычный работник клининговой компании, который убирался в одной из студий разработчиков игр для будущей консоли Sony. И судя по всему, новый DualShock 5 очень слабо будет отличаться от нынешнего поколения — разве что сенсорная панель увеличится в размерах. Но при этом важно понимать, что на опубликованных фотографиях отсутствуют какие-либо обозначения, что говорит о том, что вполне вероятно, что новинка еще изменится на пути к официальному анонсу и релизу.

Напомним, что официальный релиз нового поколения PlayStation должен состояться ближе к концу года — в период рождественских праздников. К сожалению, на данный момент все еще нет никакой информации ни о цене, ни о дате предварительного заказа новинки. Будем надеяться, что завтра состоится именно что анонс PlayStation 5, в рамках которого вся озвученная выше информация будет предоставлена самой компанией.