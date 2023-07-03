Прототип потенциальной Nintendo Switch 2 попал в руки испанских разработчиков игр

Известный инсайдер Nash Weedle, ранее подтвердивший существование игры Metroid Dread до её официального анонса, сообщил, что разработчики из испанской студии получили наборы для разработки проектов для следующей консоли Nintendo.

Судя по предыдущим утечкам информации от Nash Weedle, вероятно, эта испанская студия — MercurySteam, команда, стоящая за последними 2D-частями серии Metroid.

В течение последней недели было много разговоров о преемнике Nintendo Switch, включая заявление президента Nintendo Шунтаро Фурукавы, которые намекнули на возможную обратную совместимость в грядущей приставке.

Кроме того, новая консоль от японской компании, по словам источников, будет примерно равна по мощности PlayStation 4 и Xbox One, что неудивительно, учитывая, что Nintendo не стремится к передовым техническим характеристикам своих консолей уже несколько десятилетий.