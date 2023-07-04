Прототип второй версии PlayStation 5 появился в продаже в Японии

Прототип второй версии PlayStation 5 появился в продаже в ЯпонииНо вы его вряд ли запустите, даже если купите
По слухам, в 2023 году ожидается появление PlayStation Slim по цене $399. Пока что нам остаётся лишь ждать и гадать о том, какими будут внешний и аппаратный облики новинки.
И пока мы находимся в ожидании, у японских покупателей появилась уникальная возможность — купить прототип второй версии PlayStation 5. Его выставили на продажу на местном аукционе по стартовой цене около $5500.
К сожалению, на данный момент нет информации, в чём заключаются отличия второй версии прототипа от первой.
В то же время его дизайн не сильно отличается от первой версии для разработчиков — присутствуют различные индикаторы и порты.
При этом, по словам экспертов, обычные пользователи не смогут запустить данный прототип даже в том случае, если купят его. Виной всему — цифровая лицензия, которую требует девайс. Поэтому устройство скорее является предметом коллекционирования.