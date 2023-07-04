Прототип второй версии PlayStation 5 появился в продаже в Японии

И пока мы находимся в ожидании, у японских покупателей появилась уникальная возможность — купить прототип второй версии PlayStation 5. Его выставили на продажу на местном аукционе по стартовой цене около $5500.

К сожалению, на данный момент нет информации, в чём заключаются отличия второй версии прототипа от первой.