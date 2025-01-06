Провал грядущей Assassin's Creed Shadows может похоронить Ubisoft

Опубликовано 06 января 2025, 07:311 мин.
Провал грядущей Assassin's Creed Shadows может похоронить Ubisoft2025 год станет решающим для компании
Ubisoft находится на грани краха. После череды неудач в 2024 году, включая провальные релизы Skull and Bones, XDefiant и Star Wars Outlaws, компания оказалась в критическом положении.
Каждая из этих игр не оправдала ожиданий: Skull and Bones получил лишь 59 баллов на Metacritic, XDefiant закрылся через полгода, а Star Wars Outlaws продался тиражом всего в 1 млн копий.
По мнению инсайдера Джейсона Шрайера, Ubisoft стоит на перепутье, а судьба компании зависит от успеха Assassin's Creed Shadows, чей релиз перенесли на февраль 2025 года. Если игра провалится, компании, возможно, придется искать спасения в продаже или приватизации.
Уже сейчас Tencent и Savvy Games Group проявляют интерес к покупке Ubisoft. Успех же может дать компании шанс на реструктуризацию и возврат доверия игроков.