Провал грядущей Assassin's Creed Shadows может похоронить Ubisoft

Каждая из этих игр не оправдала ожиданий: Skull and Bones получил лишь 59 баллов на Metacritic, XDefiant закрылся через полгода, а Star Wars Outlaws продался тиражом всего в 1 млн копий.

По мнению инсайдера Джейсона Шрайера, Ubisoft стоит на перепутье, а судьба компании зависит от успеха Assassin's Creed Shadows, чей релиз перенесли на февраль 2025 года. Если игра провалится, компании, возможно, придется искать спасения в продаже или приватизации.

Уже сейчас Tencent и Savvy Games Group проявляют интерес к покупке Ubisoft. Успех же может дать компании шанс на реструктуризацию и возврат доверия игроков.