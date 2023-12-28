Провальная игра якутской студии The Day Before продолжила жить силами фанатов

The Day Before была впервые анонсирована в 2021 году и быстро вызвала большой ажиотаж благодаря потрясающему визуальному оформлению, геймплею с открытым миром и фокусу на крафтинге и собирательстве в постапокалиптической Америке, которую заполонили зомби. Однако разработка игры была сопряжена с задержками, которые завершились огромным скандалом и скорым закрытием студии-разработчика Fntastic в декабре 2023 года (все дело в плохом состоянии игры). С уходом студии будущее игры казалось мрачным, тем более что из-за того, что она была доступна только в режиме онлайн, серверы должны отключиться в январе 2024 года.

Не обращая внимания на официальную гибель игры, моддеры Luci0 и fskartd выступили со своим амбициозным проектом оффлайн-мода. Взлом должен заставить игру думать, что она подключена к локальному серверу, что позволило бы игрокам получить доступ ко всему миру и его ордам зомби, не полагаясь на ныне не существующую инфраструктуру Fntastic.

Несмотря на то, что о сроках выхода оффлайн-мода пока ничего не известно, его существование — луч надежды для игроков, которые вложили деньги в The Day Before и которым она понравилась, несмотря на ее нелегкую историю.