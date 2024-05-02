Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 02 мая 2024, 07:11
1 мин.

PS4 научили запускать пиратские игры на одной из последних версий прошивки

Спасибо свежему взлому
Известный эксперт по безопасности Энди Нгуен разработал новый эксплойт, который позволяет взломать Playstation 4 с прошивкой версии 11.0.
PS4 научили запускать пиратские игры на одной из последних версий прошивки
© Ferra

Несмотря на то, что в последней версии прошивки 11.50 для консоли от Sony уже исправлены некоторые уязвимости, найденный метод позволяет обойти защиту более ранних версий.

Эксплойт дает возможность запускать нелицензионные игры на консолях с установленными прошивками 11.0 и 9.0.

По словам Нгуена, после дополнительной доработки, его детище можно будет адаптировать и для прочих версий прошивки, но не новее 11.0.

Напомним, что ранее этот же энтузиаст уведомил Sony о найденных уязвимостях. В прошлом благодаря его исследованиям была взломана PlayStation 5, за что компания выплатила ему вознаграждение в размере $12 000.

Источник:GitHub
Автор:Булат Кармак
Теги:
#PlayStation 4
,
#пиратство