PS4-версию Bloodborne запустили на Steam Deck в 30 fps с помощью эмулятора

Блогер Deck Wizard решил проверить, возможно ли сыграть в нее на портативной консоли Steam Deck, известной своим не самым мощным «железом».

Результаты оказались впечатляющими: Bloodborne запускается и работает на Steam Deck в стабильных 30 fps, хотя в некоторых моментах заметны просадки.

Для теста использовалась версия эмулятора ShadPS4 v0.5.1. Deck Wizard также выпустил видео с пошаговой настройкой для запуска игры на портативке от Valve, что делает процесс доступным даже для новичков.

Стоит отметить, что ShadPS4 находится на стадии активной разработки. Эмулятор пока не поддерживает множество игр, а большая часть запускаемых проектов сталкивается с багами и низкой производительностью, особенно на слабых устройствах.