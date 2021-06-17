PS5-эксклюзив может выйти на прошлом поколении консоли

Блогер, занимающийся отслеживанием добавления игр и патчей в базу данных PlayStation Store, рассказал, что он смог найти упоминание версии для PlayStation 4 ремейка Demon’s Souls. Он не знает, как скоро проект анонсируют, но факт в том, что данные игры уже есть в онлайн-сервисе Sony.

При этом стоит отметить, что сам автор находки сообщил, что версия игры для PlayStation 4 «может быть отменена, может быть скоро выпущена или являться лишь небольшим тестовым полигоном для разработчиков».