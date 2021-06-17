PS5-эксклюзив может выйти на прошлом поколении консоли

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PS5-эксклюзив может выйти на прошлом поколении консолиТеперь свои эксклюзивы теряет и пятая PlayStation?
На сегодняшний день у PlayStation 5 не так много по-настоящему стоящих эксклюзивов. К числу по-настоящему интересных проектов можно отнести, например, ремейк Demon’s Souls. Но, если верить автору микроблога PlayStation Game Size, данный проект может перестать быть эксклюзивом новейшей консоли Sony.
Блогер, занимающийся отслеживанием добавления игр и патчей в базу данных PlayStation Store, рассказал, что он смог найти упоминание версии для PlayStation 4 ремейка Demon’s Souls. Он не знает, как скоро проект анонсируют, но факт в том, что данные игры уже есть в онлайн-сервисе Sony.
При этом стоит отметить, что сам автор находки сообщил, что версия игры для PlayStation 4 «может быть отменена, может быть скоро выпущена или являться лишь небольшим тестовым полигоном для разработчиков».