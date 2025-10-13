PS5-игроки Battlefield 6 получат дополнительные бонусы по подписке PS Plus

Подписчики смогут пользоваться ускоренной прокачкой и другими преимуществами. Среди подтверждённых бонусов:

Squad XP Boost — дополнительный опыт для всего отряда, если двое и более игроков используют PS5 и PS Plus.

Extended 2XP Events — продлённый доступ к событиям с двойным опытом.

Tier Skips — автоматическая разблокировка дополнительных уровней при покупке Battlefield Pro.

Также игроки на PlayStation получат дополнительный 5% бонус к XP за участие в матче с двумя и более подписчиками PS Plus, что может суммарно давать до 10% ускорения прогресса.

Sony рассчитывает закрепить за PS5 статус «лучшего места для Battlefield 6», особенно после потери эксклюзивных прав на Call of Duty.