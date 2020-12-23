PS5 начали переворачивать вверх дном для более тихой работы вентиляторов

Впоследствии, пользователи также начали переворачивать приставку Sony пятого поколения, чтобы избежать проблемы с дребезжанием вентиляторов. На удивление, этот лайфхак оказался рабочим.

”Итак, я попытался сделать то же самое, что и Герман Хульст, перевернул PS5 вверх дном, и это сработало! Вентилятор затих и перестал дребезжать. Я, скорее всего, верну свою PS5 в Amazon или Sony через пару месяцев, когда будет больше поставок, чтобы не пришлось слишком долго ждать ремонта”, - поделился один из пользователей форума NeoGAF.