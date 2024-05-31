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Игры
Опубликовано 31 мая 2024, 13:30
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PS5 оказалась самой прибыльной консолью Sony

Но 50% игроков всё ещё на PS4
Компания Sony отмечает снижение продаж консолей, которому пока нечего противопоставить. Никакие маркетинговые кампании и стратегии не дают желаемого результата. Тем не менее вендор определил поколение своих консолей, которые принесли наибольший доход.
PS5 оказалась самой прибыльной консолью Sony
© Charles Sims / Unsplash

Оказалось, что такой консолью является PlayStation 5. Как отмечается в бизнес-презентации Sony, PS5 — самое прибыльное поколением консолей бренда на сегодняшний день, с операционным доходом в $10 млрд за первые четыре года.

Если сравнивать с предыдущим поколением, то PS4 за первые семь лет продаж, с 2013 по 2019 год, принесла компании $9 млрд. То есть PS5 уже превзошла предшественника.

При этом на обоих поколениях остаётся одинаковое число активных пользователей — по 49 млн человек.

Однако ситуация для консольной отрасли остаётся напряжённой: несмотря на рост аудитории PS5, прибыль всё равно падает. И даже на фоне относительных успехов последнего поколения консолей, если «сопоставить это с прогнозируемым снижением продаж консолей до конца 2024 года, вполне вероятно, что прибыль может упасть ещё больше, если Sony не найдёт другого решения».

Источник:Metro
Автор:Андрей Кадуков
Теги:
#PlayStation 5
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#SONY
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#PS4
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#консоли