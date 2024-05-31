PS5 оказалась самой прибыльной консолью Sony

Оказалось, что такой консолью является PlayStation 5. Как отмечается в бизнес-презентации Sony, PS5 — самое прибыльное поколением консолей бренда на сегодняшний день, с операционным доходом в $10 млрд за первые четыре года.

Если сравнивать с предыдущим поколением, то PS4 за первые семь лет продаж, с 2013 по 2019 год, принесла компании $9 млрд. То есть PS5 уже превзошла предшественника.

При этом на обоих поколениях остаётся одинаковое число активных пользователей — по 49 млн человек.

Однако ситуация для консольной отрасли остаётся напряжённой: несмотря на рост аудитории PS5, прибыль всё равно падает. И даже на фоне относительных успехов последнего поколения консолей, если «сопоставить это с прогнозируемым снижением продаж консолей до конца 2024 года, вполне вероятно, что прибыль может упасть ещё больше, если Sony не найдёт другого решения».