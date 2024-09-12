PS5 Pro должен был быть дешевле: успех высокого ценника сделает дорогой и грядущую PS6

По его словам, начальная стоимость консоли должна была составлять около $599, что значительно ближе к цене стандартной версии PlayStation 5.

Однако Sony решила сделать шаг в сторону эксперимента, установив цену в $700, чтобы прощупать рынок.

Moore's Law is Dead утверждает, что компания хочет оценить готовность пользователей платить больше за игровые консоли.

Если продажи PS5 Pro покажут высокий спрос, то японцы вполне могут установить аналогичный ценник и на PlayStation 6, выход которой ожидается в 2027 году.

В то же самое время появились слухи, что производство PS5 Pro не требует значительных затрат и в случае низких продаж Sony может быстро снизить цену на консоль на $100, чтобы стимулировать спрос.