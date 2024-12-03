PS5 Pro и PS5 сравнили в частоте кадров, которую выдают 25 разных игр

Результаты показали, что PS5 Pro обеспечивает более стабильную частоту кадров и улучшенную графику по сравнению с базовой моделью.

В играх, оптимизированных для PS5 Pro, таких как «Marvel's Spider-Man 2» и «Horizon Forbidden West», консоль демонстрировала более высокое разрешение и стабильные 60 кадров в секунду.

В некоторых случаях PS5 Pro достигала частоты кадров до 100 fps, особенно при отключении функций, требующих высокой производительности, таких как трассировка лучей.

Однако не все игры показали значительные улучшения. В проектах, не получивших специальных обновлений для PS5 Pro, разница в производительности была минимальной. Это подчёркивает важность оптимизации игр под возможности новой консоли.