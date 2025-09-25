PS5 Pro назвали худшей по соотношению цены и качества консолью поколения

Для многих пользователей это стало символом плохого соотношения цены и качества: за значительные деньги они получают устройство, которое раскрывается лишь в ограниченном числе проектов.

Да, PS5 Pro демонстрирует впечатляющую графику в Death Stranding 2, однако большинство сторонних релизов — от Silent Hill f до Metal Gear Solid Delta — выглядят и работают не лучше, чем на базовой версии.

Более того, оптимизация некоторых игр оказалась хуже, чем на ПК. Так, Borderlands 4 на Pro-версии показывает результаты ещё слабее, чем на настольных системах.

Эксперты и геймеры сходятся во мнении: Sony должна теснее сотрудничать с разработчиками, чтобы обеспечить реальное преимущество владельцам PS5 Pro. Пока же консоль остаётся примером дорогого, но неэффективного апгрейда.