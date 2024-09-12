PS5 Pro получила уникальные фишки рейтрейсинга, которые появятся на ПК лишь после выхода RDNA 4

Основное нововведение — удвоенная или даже утроенная скорость рейтрейсинга по сравнению с оригинальной PlayStation 5.

При этом новые функции рейтрейсинга, такие как улучшенный Ray Tracing Intersect Engine и Ray Tracing Tri-Pair Optimization, будут доступны на ПК только после выхода графических карт на архитектуре RDNA 4 от AMD, которые ожидаются в 2025 году.

Руководитель разработки PS5 Pro Марк Церни отметил, что Sony инициировала создание этих технологий в сотрудничестве с AMD.

Это позволило реализовать рейтрейсинг нового уровня, прежде недоступный ни на одной другой видеокарте компании. Ожидается, что все эти нововведения дадут серьезное преимущество в визуальном качестве игр, особенно в плане отражений и преломления света.

Напомним, что консоль поступит в продажу 7 ноября 2024 года по цене $699.99.