PS5 Pro получила уникальные фишки рейтрейсинга, которые появятся на ПК лишь после выхода RDNA 4

PS5 Pro получила уникальные фишки рейтрейсинга, которые появятся на ПК лишь после выхода RDNA 4То есть не ранее 2025 года
Основное нововведение — удвоенная или даже утроенная скорость рейтрейсинга по сравнению с оригинальной PlayStation 5.
При этом новые функции рейтрейсинга, такие как улучшенный Ray Tracing Intersect Engine и Ray Tracing Tri-Pair Optimization, будут доступны на ПК только после выхода графических карт на архитектуре RDNA 4 от AMD, которые ожидаются в 2025 году.
Руководитель разработки PS5 Pro Марк Церни отметил, что Sony инициировала создание этих технологий в сотрудничестве с AMD.
Это позволило реализовать рейтрейсинг нового уровня, прежде недоступный ни на одной другой видеокарте компании. Ожидается, что все эти нововведения дадут серьезное преимущество в визуальном качестве игр, особенно в плане отражений и преломления света.
Напомним, что консоль поступит в продажу 7 ноября 2024 года по цене $699.99.