Об этом сообщил инсайдер Moore’s Law is Dead, ранее уже точно предсказывавший детали о PS5 Pro. По его словам, Sony разрабатывает легкую нейросеть для апскейлинга, которая требует меньше времени на обработку каждого кадра, что позволит улучшить качество изображения при масштабировании с низких разрешений.

Текущая версия PSSR требует базовое разрешение 864p, что выше минимальных требований технологий вроде NVIDIA DLSS Ultra Performance. Однако PSSR 2 обещает улучшенное качество апскейлинга даже с более низких значений, что даст прирост производительности и детализации, похожий на переход с AMD FSR 2.0 на 3.1.

Ожидается, что PSSR 2 будет поддерживать более широкий диапазон разрешений, включая 1080p и 1440p при стабильных 120 fps. Для игр, которые не используют PSSR, Sony готовит альтернативное решение под кодовым названием MFSR, которое должно обеспечить более четкое изображение без традиционного TAA.