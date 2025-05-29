PS5 Pro в производстве всего на 2% дороже базовой PS5, но в рознице — на 40%

Главный апгрейд — новый чип CXD90072GG на базе AMD Zen 2 и графики RDNA 3. Он мощнее, но при этом на его долю приходится лишь 18,5% от стоимости всех компонентов, против 30,9% у RDNA 2 в обычной PS5. Это помогло Sony сдержать рост затрат.

Заметную долю цены материалов заняла память: 35% всей себестоимости. Консоль получила 16 ГБ GDDR6 для GPU, а также 2 ГБ оперативной памяти для NVMe-контроллера и другие задачи. Хранилище тоже обновили — теперь это 2 ТБ Samsung V-NAND.

Еще одно важное улучшение — модуль связи с поддержкой Wi-Fi 7 и Bluetooth 5.1 на базе чипа MediaTek. Он дороже прежнего, но обеспечивает современные беспроводные стандарты.

Внешне корпус остался пластиковым, но его себестоимость немного выросла. В сумме PS5 Pro оказалась продуманным обновлением: с минимумом лишних затрат и ощутимыми улучшениями.