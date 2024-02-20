PS5 Pro выйдет в конце 2024 года, но базовая модель из-за этого не подешевеет

Этот шаг должен побудить людей проявлять больший интерес к PS5 и предложить более мощное оборудование незадолго до релиза GTA VI в 2025 году, одной из самых ожидаемых игр этого десятилетия.

Согласно аналитикам, Sony может запустить PS5 Pro во II половине 2024 года, и это будет значительное обновление по сравнению с текущей версией PS5 и портативным игровым устройством PlayStation Portal, которые были выпущены в 2023-м.

Sony пока не прокомментировала эти сообщения. Компания также сократила свой прогноз продаж PS5 на 16% в этом финансовом году, с 25 млн до 21 млн.

Однако, несмотря на выход PS5 Pro, текущая версия PS5 может сохранить свою цену. Согласно интернет-источникам, японская компания может сосредоточиться на оптимизации продаж с большим упором на баланс с прибылью.