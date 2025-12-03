PS5 Slim перестал требовать онлайн-подключение для активации съемного дисковода

Ранее для активации съемного дисковода при первом подключении консоль обязательно требовала доступ к интернету — это вызывало вопросы у пользователей, которые не понимали, зачем офлайн-функции нужна онлайн-проверка.

Теперь, как сообщил инсайдер Zuby_Tech, новая ревизия PS5 Slim (CFI-2100/2116) работает без подключения к сети: привод активируется сразу после установки.

Пока неясно, связано ли изменение исключительно с аппаратными правками или появится и на более ранних моделях через обновление прошивки. Sony официально ситуацию не комментировала.

На днях также стало известно, что обновленная PS5 получила переработанную систему охлаждения — в радиатор CPU добавили канавки для удержания жидкого металла, как в PS5 Pro. Ревизия CFI-2100/2116 — это Slim-модель с уменьшенным до 825 ГБ SSD.