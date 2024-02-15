Войти
Продолжая, Вы принимаете Условия и Политику конфиденциальности Rambler&Co ID
Игры
Опубликовано 15 февраля 2024, 07:37
1 мин.

PS5 Slim вышла три месяца назад, а уже продается со скидкой

На радость игрокам по всему миру
Новость для геймеров: Sony решила порадовать поклонников PlayStation, снизив цену на свою «уменьшенную» версию PS5.

За последние три месяца консоль PS5 Slim успела стать доступнее — теперь ее можно приобрести за €449, вместо прежних €550.

Западные ритейлеры начали предлагать скидки на новую версию консоли уже с начала февраля, и покупатели не медлили воспользоваться этим предложением. Консоль PS5 Slim со скидкой доступна для приобретения в таких крупных магазинах, как Amazon, GameStop и Cdiscount.

Цена на PS5 Slim варьируется в разных магазинах, и если где-то она снизилась до €475, то в других местах можно найти даже за €449 евро, что составляет впечатляющую скидку в €100.

Интересно, что сама Sony не делала заявлений о снижении цены на свою консоль. Однако это не помешало ритейлерам радовать покупателей хорошими новостями.

Компактная PS5 Slim была анонсирована в октябре 2023 года и с тех пор завоевала множество поклонников своим уменьшенным размером и легкостью. Так что, если вы мечтали о PlayStation 5, но ждали правильного момента, то, возможно, это время пришло!

Источник:VGC
Автор:Булат Кармак
Тег:
#PLAYSTATION 5