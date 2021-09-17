PS5 со старой и новой версией охлаждения подробно сравнили

Энтузиастам не удалось найти серьезных различий между моделями CFI-1000 (стартовая) и CFI-1100 (обновленная). Несмотря на изменения в конструкции кулера (он был упрощен), разница в поведении консолей несущественная. Обе консоли вели себя по-разному в схожих тестах, а заметных перегревов, которые бы позволили назвать обновленную консоль "горячей", выявить не удалось.

Что касается уровня шума, то новая PS5 оказалась чуть громче, чем старые ревизии, но, по словам Стива из Gamers Nexus, это совершенно нормально — даже между PS5 одного поколения скорость вращения вентилятора на единицу может отличаться примерно на 100 оборотов в минуту.

Авторы теста отмечают, что специально искать "старую" версию не стоит, так как на уровне обычного использования игрок не заметит отличий.