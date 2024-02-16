PS6 и новый Xbox не смогут удивить скачком производительности

Некоторое время назад глава Sony Хироки Тотоки заявил, что сегодня все сложнее увеличивать прибыль от PS5 по мере развития жизненного цикла консоли, по сравнению с предыдущими поколениями. Все из-за увеличения стоимости компонентов.

Это заявление прокомментировал популярный инсайдер, отметив, что в будущем ситуация только ухудшится. Стоимость транзисторов остается неизменной благодаря технологии FinFET, и с переходом на технологии GAAFETs/CFETs она увеличится, что фактически означает конец бесплатных сэкономленных издержек при простом уменьшении размеров микросхемы.

Таким образом, будущие консоли будут либо иметь все более незначительное увеличение производительности для снижения затрат, либо значительно более высокую цену.