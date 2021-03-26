PUBG Mobile принесла создателям более 5 миллиардов долларов

При этом, как пишет VentureBeat, только за 2020 год игра заработала 2,7 млрд долларов. А за январь 2021-го она принесла 259 млн долларов прибыли. По мнению специалистов, все эти успехи связаны с постоянным добавлением контента в игру. Также разработчики уделяют немало внимания интересам непосредственно игроков.