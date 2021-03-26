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Сегодня в 13:39
PUBG Mobile принесла создателям более 5 миллиардов долларов
Причём большая часть денег пришла со стороны Китая
Компания SensorTower провела исследование, в результате которого выяснила, как много денег принесла PUBG Mobile своим создателям с момента выхода. Как оказалось, Tencent заработала на популярной королевской битве более 5 млрд долларов.
При этом, как пишет VentureBeat, только за 2020 год игра заработала 2,7 млрд долларов. А за январь 2021-го она принесла 259 млн долларов прибыли. По мнению специалистов, все эти успехи связаны с постоянным добавлением контента в игру. Также разработчики уделяют немало внимания интересам непосредственно игроков.
Что интересно, наибольший доход приносят китайские игроки — на их долю пришлось около 55,4% от всей прибыли. На втором месте США с долей в 12,7%. Замыкает же тройку лидеров Япония с 4,8%.