Пугающую игру SOMA о научных экспериментах над людьми отдают за 65 рублей

SOMA представляет из себя пугающий симулятор выживания с интересным сюжетом о научных экспериментах над людьми. Если в обычное время игра продается за 649 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 65 рублей.

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