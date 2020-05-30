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Пугающую игру SOMA о научных экспериментах над людьми отдают за 65 рублей
Акция продлится до 6 июня
Напомним, что нескольким ранее мы уже упоминали о том, что сервис цифровой дистрибуции Steam запустил новую распродажу игр по вселенной Warhammer. Однако это не последнее выгодное предложение на сегодня. Так, в онлайн-магазине Epic Store пугающую игру SOMA о научных экспериментах над людьми отдают за 65 рублей.
SOMA представляет из себя пугающий симулятор выживания с интересным сюжетом о научных экспериментах над людьми. Если в обычное время игра продается за 649 рублей, то сейчас ее можно ухватить всего за 65 рублей.
Загрузить игру с 90% скидкой можно по этой ссылке. Однако стоит отметить, что данная акция является временной. Продлится она, к слову, вплоть до 6 июня.