Путин потребовал разместить серверы онлайн-игр в России

В этом отношении глава государства дал поручение внести в действующее законодательство соответствующие изменения. Также он коснулся темы «стрелялок», в которых начислением баллов и прочими «плюшками» отмечаются те, кто «убивает русского».

В целом в таких играх в негативном ключе выдаётся «всё российское», также такие игры «пропагандируют антигосударственные ценности».

В контексте темы было предложено внести в законодательство такие изменения, чтобы единый регулятор мог «блокировать полностью зону com» и любая система на территории РФ была бы переведена «в зону ru». В связи с этим офисы всех компаний-разработчиков игр и игровые сервера должны быть переведны на территорию России.