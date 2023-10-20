Путин потребовал разместить серверы онлайн-игр в России

Путин потребовал разместить серверы онлайн-игр в РоссииИ запретить игры с «плохими русскими»
Президент России Владимир Путин, участвуя в заседании Совета по физической культуре и спорту, подчеркнул важность переведения зарубежных серверов и офисов российских игровых студий в Россию.
В этом отношении глава государства дал поручение внести в действующее законодательство соответствующие изменения. Также он коснулся темы «стрелялок», в которых начислением баллов и прочими «плюшками» отмечаются те, кто «убивает русского».
В целом в таких играх в негативном ключе выдаётся «всё российское», также такие игры «пропагандируют антигосударственные ценности».
В контексте темы было предложено внести в законодательство такие изменения, чтобы единый регулятор мог «блокировать полностью зону com» и любая система на территории РФ была бы переведена «в зону ru». В связи с этим офисы всех компаний-разработчиков игр и игровые сервера должны быть переведны на территорию России.
Действительно, сервера должны у нас находиться. Мы любим и Канаду, и США, но зарабатывать на нас, тем более, в таком негативном ключе для нас: зачем мы это разрешаем?