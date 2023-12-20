Путин рассказал, что Россия — один из лидеров по числу играющих в видеоигры

Президент отметил, что порядка 60% совершеннолетних россиян увлекаются видеоиграми. По его словам, пусть это игры, «но это очень важная сфера деятельности сразу по нескольким составляющим». В частности, Путин обратил внимание на важность игрового контента: чтобы Россию не представляли в негативном свете, потому что это наносит серьёзный ущерб государству.

К тому же это возможность формировать общественный вкус, прививать знание традиций и истории. Кроме того, это прибыльный бизнес: российский рынок игр оценивается примерно в 177 млрд рублей.