Пять игр для Android стали бесплатными

Так, одной из платных игр для Android-смартфонов, которая стала бесплатной, является Let the Pharaoh Free — игра-головоломка про фараона, в которой более 2 000 уровней. Скачать ее можно перейдя по этой ссылке.

Еще одной игрой, которую можно купить со 100% скидкой стала игра в жанре Tower Defense — Heroes Defender.

2D пиксельная ролевая игра Buff Knight Advanced — Retro RPG Runner также стала бесплатной. Игрокам предстоит убивать монстров мечом и подбирать колдовские заклинания.

Игра-переодевалка в режиме реального времени — Galaxxy Idols PV, которая в обычное время продается за 359 рублей, тоже сейчас доступна бесплатно.

Карточный пасьянс Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower предлагается бесплатно вместо исходных 319 рублей.