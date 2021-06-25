Пять игр для Android стали бесплатными

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Пять игр для Android стали бесплатнымиВ Google Play
В цифровом магазине Google Play вновь раздают сразу несколько игр со 100% скидкой.
Так, одной из платных игр для Android-смартфонов, которая стала бесплатной, является Let the Pharaoh Free — игра-головоломка про фараона, в которой более 2 000 уровней. Скачать ее можно перейдя по этой ссылке.
Еще одной игрой, которую можно купить со 100% скидкой стала игра в жанре Tower Defense — Heroes Defender.
2D пиксельная ролевая игра Buff Knight Advanced — Retro RPG Runner также стала бесплатной. Игрокам предстоит убивать монстров мечом и подбирать колдовские заклинания.
Игра-переодевалка в режиме реального времени — Galaxxy Idols PV, которая в обычное время продается за 359 рублей, тоже сейчас доступна бесплатно.
Карточный пасьянс Theme Solitaire Tripeaks Tri Tower предлагается бесплатно вместо исходных 319 рублей.