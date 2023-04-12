Работы российской художницы тайно «скопипастили» в игру The Elder Scrolls Online. Разгорелся скандал

Художница заявила, что не давала разрешения на использование этих произведений без её ведома. Она отметила, что её рисунки были размещены на Tumblr ещё в 2020 году. Известно, что разработчики игры связались с Relan Daevath для урегулирования ситуации.

Художница подтвердила общение с представителями TESO, а также уточнила, что окончательное решение ещё не принято.