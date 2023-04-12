Работы российской художницы тайно «скопипастили» в игру The Elder Scrolls Online. Разгорелся скандал

00:57, 12 апреля 2023
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Работы российской художницы тайно «скопипастили» в игру The Elder Scrolls Online. Разгорелся скандалНо разработчики быстро вышли на связь
В игре The Elder Scrolls Online (TESO) появились рисунки российской художницы Relan Daevath — набор татуировок. Их начали продавать во внутриигровом магазине TESO.
Фото: Relan Daevath
Художница заявила, что не давала разрешения на использование этих произведений без её ведома. Она отметила, что её рисунки были размещены на Tumblr ещё в 2020 году. Известно, что разработчики игры связались с Relan Daevath для урегулирования ситуации.
Художница подтвердила общение с представителями TESO, а также уточнила, что окончательное решение ещё не принято.