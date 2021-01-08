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Раскрыт факт разработки PUBG 2
Ура, товарищи!
В сети появилась очень интересная и ожидаемая многими игроками информация. Если верить данным интернет-инсайдера под ником PlayerIGN, прямо сейчас разработчики вовсю трудятся над PUBG 2. Причём речь идёт как о «большой», так и о мобильной версии.
Разработка проходит под кодовым названием ProjectXTRM, а созданием проекта занимается корейская студия Krafton, сообщает Wccftech. Учитывая, что изначально PUBG не является одиночной сюжетной игрой, можно ожидать, что вторая часть будет более-менее похожа на оригинал. Но при этом также стоит ожидать появления новых игровых механик, которые и позволили издателю влепить цифру 2 в названии проекта.
Сообщается, что новинка разрабатывается как для компьютеров с современными игровыми консолями, так и для мобильных устройств на базе iOS и Android. Когда именно стоит ждать хотя бы анонса PUBG 2 — неизвестно.