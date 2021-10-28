Раскрыт следующий эксклюзив PlayStation, который выйдет на компьютерах

В сети появилась информация, что PS4 и PS5 лишатся исключительного права на ещё одну игру. И если ранее это были Horizon Zero Dawn и Uncharted 4, то сейчас речь идёт об аркадной Sackboy: A Big Adventure.

Первые намёки на это игроки обнаружили вместе с появлением загадочной «Steel PC» в базе данных SteamDB. В описании проекта энтузиасты обнаружили кодовое слово Marmalade. Именно так Sackboy: A Big Adventure называли внутри студии при разработке.

Дополнительную уверенность во всём этом добавил и факт упоминание Sumo QA. Для сравнения, студия-разработчик игры называется Sumo Digital.