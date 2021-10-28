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Раскрыт следующий эксклюзив PlayStation, который выйдет на компьютерах

Японцы решили полностью отказаться от идеи эксклюзивности проектов?
За последнее время Sony выпустила немало эксклюзивов PlayStation для компьютеров. Но, судя по всему, IT-гигант решил на останавливаться на достигнутом.
Раскрыт следующий эксклюзив PlayStation, который выйдет на компьютерах

В сети появилась информация, что PS4 и PS5 лишатся исключительного права на ещё одну игру. И если ранее это были Horizon Zero Dawn и Uncharted 4, то сейчас речь идёт об аркадной Sackboy: A Big Adventure.

Первые намёки на это игроки обнаружили вместе с появлением загадочной «Steel PC» в базе данных SteamDB. В описании проекта энтузиасты обнаружили кодовое слово Marmalade. Именно так Sackboy: A Big Adventure называли внутри студии при разработке.

Дополнительную уверенность во всём этом добавил и факт упоминание Sumo QA. Для сравнения, студия-разработчик игры называется Sumo Digital.

Источник: GamesRadar