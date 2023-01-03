Раскрыта более точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

07:02, 03 января 2023
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Раскрыта более точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2Но непонятки всё ещё остались
Официальный аккаунт игровой церемонии The Game Awards опубликовал пост, в котором назвал игры, которые выйдут в I половине 2023 году. В их числе оказался и долгожданный S.T.A.L.K.E.R. 2.
Фото: Global eSports
Таким образом, представители TGA раскрыли планы GSC Game World Studios раньше, чем это сделала сама студия. Напомним, что она до сих пор не назвала каких-то конкретных сроков выхода проекта кроме «2023 год».
Правда, стоит признать, что остаётся неизвестным, является ли информация от The Game Awards до конца достоверной. На странице игры в Steam, например, до сих пор указано, что она выйдет лишь в декабре 2023 года.
С другой стороны, возможно, I половина 2023-го — это сроки релиза игры на Xbox. А на ПК она появится позже.