Раскрыта более точная дата выхода S.T.A.L.K.E.R. 2

Таким образом, представители TGA раскрыли планы GSC Game World Studios раньше, чем это сделала сама студия. Напомним, что она до сих пор не назвала каких-то конкретных сроков выхода проекта кроме «2023 год».

Правда, стоит признать, что остаётся неизвестным, является ли информация от The Game Awards до конца достоверной. На странице игры в Steam, например, до сих пор указано, что она выйдет лишь в декабре 2023 года.

С другой стороны, возможно, I половина 2023-го — это сроки релиза игры на Xbox. А на ПК она появится позже.