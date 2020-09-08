Раскрыта цена флагманской консоли нового поколения Xbox Series X

Так, со слов интернет-инсайдеров, которые передало издание Windows Central, анонсированная в конце 2019 года консоль Microsoft будет продаваться по цене в 499 долларов. При этом, судя по данным все тех же источников, пользователи смогут приобрести консоль и в рамках программы Xbox All Access. По ее условиям, игроки получают доступ к базе игр, а также саму консоль в рассрочку на 24 месяца. В таком случае, покупатели будут должны отдавать за новинку по 35 долларов в месяц.

Напомним, что сама Microsoft не делала никаких официальных заявлений касательно даты релиза как Xbox Series X, так и Xbox Series S. Но, согласно информации, полученной от авторитетных интернет-источников, старт продаж приставок нового поколения состоится уже 10 ноября 2020 года.